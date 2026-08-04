Quién era Allan Nascimento, el peleador brasileño de UFC que murió a los 34 años

El luchador perdió la vida producto de un aparente ataque al corazón mientras dormía, generando conmoción en el mundo de las artes marciales mixtas.

Impacto causó en el mundo de las artes marciales mixtas la muerte de Allan Nascimento, conocido luchador de la UFC que falleció a los 34 años.

El brasileño perdió la vida por un “aparente ataque al corazón mientras dormía”, información que fue publicada por la empresa a través de sus redes sociales.

Allan Nascimento, quien era el fallecido luchador de UFC

Nacido en Sao Paulo en septiembre de 1991, el peleador comenzó a entrenar a los 15 años en la disciplina del muay thai.

Su carrera en el profesionalismo arrancó en 2011, siendo invitado al Dana White’s Contender Series en el 2018 en el que cayó por decisión dividida.

El ingreso a la UFC se dio en el 2021, donde compitió en la categoría peso mosca y no pudo frente al ruso Tagir Ulanbekov.





El récord de Nascimento en la reconocida industria de lucha fue de 22 comabtes ganados (2 por KO) y 7 caídas, realizando su último combate el 20 de junio en Las Vegas en una derrota ante Mitch Raposo.

Una vez confirmado el deceso, el Instagram de Nascimento se repletó de comentarios de fanáticos que enviaron las condolencias a su familia.