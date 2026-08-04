Mundial de vóleibol femenino Sub 17: Sedes, fecha de inicio y grupo de Chile
Las Guerreras Rojas formarán parte del Grupo A, debutando en un partido clave ante República Checa en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.
Cada vez falta menos para que comience el Mundial de vóleibol femenino Sub 17, torneo que se realizará de manera íntegra en Chile y que reúne a 24 selecciones.
Santiago, San Felipe y Los Andes serán las sedes para esta esperada cita planetaria, donde Las Guerreras Rojas formarán parte del Grupo A junto a República Checa, Tailandia, Estados Unidos, Egipto y Turquía.
¿Cuándo comienza el Mundial de vóleibol femenino Sub 17?
El torneo arranca oficialmente el próximo jueves 6 de agosto, día en que la escuadra nacional enfrentará a República Checa en un partido clave.
La final del certamen quedó fijada para el domingo 16 de agosto, donde se espera un gran fiesta junto a los hinchas.
Calendario de Chile en el Mundial de vóleibol femenino Sub 17
- Chile vs República Checa: Jueves 6 de agosto a las 20:00 horas.
- Chile vs Tailandia: Viernes 7 de agosto a las 20:00 horas.
- Chile vs Estados Unidos: Sábado 8 de agosto a las 20:00 horas.
- Chile vs Egipto: Lunes 10 de agosto a las 20:00 horas.
- Chile vs Turquía: Martes 11 de agosto a las 20:00 horas.
Todos los partidos de Las Guerreras Rojas serán en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional. Las entradas se pueden comprar en Ticketpro.
Grupos del Mundial de vóleibol femenino Sub 17
Grupo A:
- Chile
- República Checa
- Tailandia
- Estados Unidos
- Egipto
- Turquía
Grupo B:
- México
- Venezuela
- Perú
- Túnez
- China
- Filipinas
Grupo C:
- Argentina
- Polonia
- Brasil
- Croacia
- Japón
- España
Grupo D:
- Puerto Rico
- Corea del Sur
- China Taipéi
- República Dominicana
- Italia
- Argelia