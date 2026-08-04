Mundial de vóleibol femenino Sub 17: Sedes, fecha de inicio y grupo de Chile

Las Guerreras Rojas formarán parte del Grupo A, debutando en un partido clave ante República Checa en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de vóleibol femenino Sub 17, torneo que se realizará de manera íntegra en Chile y que reúne a 24 selecciones.

Santiago, San Felipe y Los Andes serán las sedes para esta esperada cita planetaria, donde Las Guerreras Rojas formarán parte del Grupo A junto a República Checa, Tailandia, Estados Unidos, Egipto y Turquía.

¿Cuándo comienza el Mundial de vóleibol femenino Sub 17?

El torneo arranca oficialmente el próximo jueves 6 de agosto, día en que la escuadra nacional enfrentará a República Checa en un partido clave.

La final del certamen quedó fijada para el domingo 16 de agosto, donde se espera un gran fiesta junto a los hinchas.

Calendario de Chile en el Mundial de vóleibol femenino Sub 17

Chile vs República Checa: Jueves 6 de agosto a las 20:00 horas.

Chile vs Tailandia: Viernes 7 de agosto a las 20:00 horas.

Chile vs Estados Unidos: Sábado 8 de agosto a las 20:00 horas.

Chile vs Egipto: Lunes 10 de agosto a las 20:00 horas.

Chile vs Turquía: Martes 11 de agosto a las 20:00 horas.

Todos los partidos de Las Guerreras Rojas serán en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional. Las entradas se pueden comprar en Ticketpro.





Grupos del Mundial de vóleibol femenino Sub 17

Grupo A:

Chile

República Checa

Tailandia

Estados Unidos

Egipto

Turquía

Grupo B:

México

Venezuela

Perú

Túnez

China

Filipinas

Grupo C:

Argentina

Polonia

Brasil

Croacia

Japón

España

Grupo D: