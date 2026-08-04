Hinchas de la U encararon a Michael Clark en el Centro de Justicia: Le arrojaron billetes a la cara

Fanáticos azules increparon al ex presidente de Azul Azul, quien es investigado por la Fiscalía Oriente en el marco del Caso Sartor.

Un tenso momento se vivió este lunes en el Centro de Justicia de Santiago, lugar en el que hinchas de Universidad de Chile encararon al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.

La situación se dio una vez terminada la tercera jornada de formalización por el Caso Sartor, donde el ex dirigente del cuadro laico es investigado por presuntos delitos económicos.

Michael Clark es increpado por hinchas de la U

Las imágenes fueron compartidas por Rincón del Bulla, captando que un grupo de fanáticos increpó e insultó al empresario.

A esto se sumó el lanzamiento de centenares de billetes, todo mientras el otrora directivo del Romántico Viajero iba camino a un auto junto a otra persona.





“Devuelve la U”, le gritaron en reiteradas ocasiones a Clark, quien decidió no responder y se retiró en absoluto silencio del Centro de Justicia.

En el inicio de la formalización, en la que también son indagados otras 10 personas, el ex presidente de Azul Azul declaró: “Estoy tranquilo. Yo sé lo que he hecho”.

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