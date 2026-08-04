El arquero de Cabo Verde firmó su contrato y está listo para integrarse al plantel del Cacique, club que tiene como grandes objetivos la Liga de Primera y la Copa Chile.

Vozinha a Colo Colo es una realidad. El arquero de Cabo Verde tuvo su esperado aterrizaje en Chile y este lunes firmó su contrato con el Cacique.

Tras varios días de especulaciones, una de las figuras del Mundial 2026 puso la firma y está listo para integrarse al plantel.

En ese escenario, en las últimas horas se reveló el número que el guardameta de 40 años ocupará en su tan deseada camiseta.

El número que Vozinha ocupará en Colo Colo

Pese a que se especuló con la 15 o hasta el 35, el futbolista africano utilizará la 29 de cara al cierre de la temporada en el fútbol chileno.

Cabe recordar que el 1 le pertenece a Fernando de Paul, mientras que Gabriel Maurerira, titular desde la lesión del Tuto, salta a la cancha con el 25.





Vozinha se integra este martes a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz, quien había solicitado la llegada de un arquero pensando en la Liga de Primera y la Copa Chile.

Teniendo en cuenta esto, el debut del caboverdiano podría darse el próximo domingo 9 de agosto ante La Calera o el 16 del mismo contra O’Higgins en el Estadio Monumental.