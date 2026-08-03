Usaba un vehículo a nombre del futbolista: Los antecedentes de la detención del suegro de Carlos Palacios

El padre de la pareja del futbolista fue arrestado en el marco de la denominada “Operación Capitanes”, donde se incautó una gran cantidad de droga.

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI desarticuló tres bandas vinculadas al tráfico de drogas, logrando la detención del suegro de Carlos Palacios.

El padre de la pareja del futbolista, actualmente en Boca Juniors, fue uno de los cuatro arrestados en la denominada “Operación Capitanes”.

A esto se suma la aprehensión de otros tres sujetos, siendo uno de ellos chileno y los otros dos bolivianos, a quienes se les incautó casi 1,5 toneladas de sustancias ilícitas.

Suegro de Carlos Palacios portaba cocaína base y un arma

De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, el familiar de Palacios ya fue formalizado tras su detención en Peñaflor, quedando en prisión preventiva.

El individuo fue sorprendido con 75 kilos entre cocaína y cocaína base y portando un arma de fuego de manera ilegal, todo ello en un domicilio ubicado en La Florida.





Adicionalmente, las autoridades informaron que se incautó un vehículo inscrito a nombre del jugador nacional, indagatorias que ya tienen larga data.

Eduardo Cerna, director general de la PDI, sostuvo que “tenemos cuatro detenidos con estructuras que se dedicaban a internar, distribuir y comercializar droga en la región de Coquimbo y en comunas del sector sur de Santiago”.