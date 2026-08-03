Vozinha en Colo Colo: Cuándo y a qué hora será la presentación oficial del nuevo refuerzo albo

El Cacique afina detalles para la esperada presentación del arquero de Cabo Verde, quien ha revolucionado el fútbol chileno.

Colo Colo respira tranquilo con la llegada de Vozinha, su gran refuerzo en este mercado de pases que ha revolucionado al fútbol chileno.

El arquero de Cabo Verde, elegido el mejor del Mundial 2026, aterrizó en Chile este domingo para dar comienzo a una nueva etapa en su extensa carrera.

En ese escenario, el Cacique afina detalles para su esperada presentación oficial.

¿Cuándo y a qué hora será presentado Vozinha en Colo Colo?

Vozonha será presentado como nuevo jugador de Colo Colo este martes 4 de agosto, realizando una conferencia de prensa en el Estadio Monumental desde las 12:30 horas.

Previo a esto, el futbolista de 40 años tendrá su primer entrenamiento con el primer equipo de Los Albos a las 9:30 horas.

A esto se podría sumar una masiva fiesta en el recinto de Macul, la que sería frente al público el miércoles 5 por la tarde.





El partido en el que Vozinha podría debutar en Colo Colo

El calendario marca que el africano tendría la chance de estrenarse el domingo 9 de agosto ante Unión La Calera, duelo que el Popular jugará en condición de visitante.

Posteriormente, los pupilos de Fernando Ortiz recibirán a O’Higgins el 16 y visitarán a Universidad de Chile el domingo 23 del mismo mes.