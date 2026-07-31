Más que una derrota: Los dos jugadores que dejan O’Higgins tras la eliminación de la Sudamericana

La derrota frente al Xeneize marcó el fin de ciclo para dos piezas importantes del Capo de Provincia, quienes todo arreglado para ir al fútbol mexicano.

O’Higgins sufrió una ajustada eliminación de la Copa Sudamericana este jueves, cayendo en penales ante Boca Juniors en los playoffs.

El Capo de Provincia jugó de igual a igual y venció 1-0 al Xeneize en la revancha disputada en Rancagua, pero erró dos lanzamientos en la tanda y terminó inclinándose.

La derrota no solamente marcó el adiós del torneo para Los Celestes, sino que también implicó la despedida de dos jugadores titulares.





O’Higgins se despide de dos piezas importantes

Se trata de Francisco González y Martín Sarrafiore, titulares y piezas fundamentales para el esquema del entrenador Lucas Bovaglio.

El delantero, que marcó el gol que igualó la serie contra Boca, será nuevo futbolistas del Xolos de Tijuana de México.

“Toca despedirme de esta gente, pero será hasta pronto, pero este club O’Higgins, Rancagua es mi casa, y Dios quiera pueda volver, porque soy y fui muy feliz acá”, comentó a ESPN.

En tanto, el talentoso mediocampista argentino tiene todo arreglado para fichar en el Atlante del mismo país, algo que confirmó una vez finalizado el duelo.

O’Higgins hasta el momento ha fichado solamente a Tomás Avilés para este segundo semestre, volante que llegó a préstamo desde el Inter Miami.