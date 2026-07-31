La extraordinaria carrera de Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano que murió a los 66 años

El histórico defensa desarrolló toda su carrera en el Milan, siendo el líder de un equipo que brilló y que ganó 3 Champions League.

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y del Milan que perdió la vida a los 66 años.

La noticia fue dada a conocer en la madrugada de esta jornada en Europa, donde se detalló que el ex jugador atravesaba complicaciones de salud hace varios meses.

“Su ejemplo y su integridad formarán parte para siempre, al igual que su emblemática camiseta con el número 6, del ADN y de la trayectoria del club”, escribió el Rossoneri en redes sociales.

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Franco Baresi, el ídolo que ganó todo con el Milan

Nacido en mayo de 1960, Baresi defendió solamente la camiseta del Milan en su extraordinaria carrera.

Tras debutar en el profesionalismo en 1978, el ex defensa jugó más de 700 partidos con el equipo de sus amores en los que ganó 21 títulos.

Entre esas coronas están 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas Interconentales.

Con la Selección Italiana obtuvo el Mundial de España 1982, disputando también la final en Estados Unidos 1994 en la que la Azzurra cayó ante Brasil.

Su salud comenzó a preocupar en el 2025, siendo sometido a una operación luego que se le detectara un nódulo pulmonar que terminó afectando su estado.