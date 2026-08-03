Valentín Gauthier dejó un recado en redes sociales tras frustrado fichaje en la U: “Si sucede…”

El defensor uruguayo publicó un mensaje en redes sociales luego de que su arribo a Los Azules no se concretara.

Valentín Gauthier fue uno de los futbolistas que llamó la atención de Universidad de Chile, intentando ficharlo para este mercado de pases.

Pese a que viajó a Chile y hasta habló con la prensa, el defensa uruguayo no pasó los exámenes médicos y el traspaso acordado con el León de México, club dueño de su pase, se cayó.

A varios días de dejar el país, el jugador se manifestó en redes sociales con un particular mensaje.

El recado de Valentín Gauthier en redes

El charrúa publicó una historia en Instagram realizando bicicleta en un gimnasio, agregando la frase: “Si sucede, conviene”.





El zaguero de 22 años se mostró levantando su brazo derecho, dando a entender que está en buenas condiciones físicas.

Gauthier sigue perteneciendo a La Fiera, club en el que este 2026 ha jugado un total de 9 partidos en los que no marcó goles.

Luego de que el fichaje quedara en nada, el Romántico Viajero sigue moviéndose en el mercado para cumplir con las peticiones del entrenador Fernando Gago.

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