Lucas Assadi se desahogó tras victoria de la U ante Huachipato: Confesó doloroso momento familiar

El delantero abordó un difícil momento personal luego de regresar a la titularidad en Los Azules, manifestando su alegría por volver a sumar minutos.

Un profundo descargo realizó Lucas Assadi tras la victoria 2-0 de Universidad de Chile ante Huachipato, partido en el que recuperó la titularidad.

El delantero aportó con dos asistencias en el choque por la fecha 17° de la Liga de Primera, ayudando a colocar a Los Azules en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Tras el encuentro, el ariete de 22 años abordó un complejo momento personal que lo afectó en los últimos meses.





¿Qué dijo Lucas Assadi?

En diálogo con TNT Sports, el atacante habló sobre el periodo en el que no fue convocado por el entrenador Fernando Gago. “Más allá de las no citaciones, también hubo cosas personales”, sostuvo.

“Perdí a mis dos abuelos por parte de mamá con muy poco tiempo de diferencia, en un mes. No es grato ver a mi mamá triste, así que esto también es por ella y por mi papá. Volver a jugar y volver a aportar al equipo”, agregó.

Respecto a los rumores de una transferencia en este mercado de pases, el seleccionado nacional manifestó: “Por algo sigo acá. Creo que esa es la respuesta. Estoy acá, estoy feliz y feliz de volver a jugar”.

Assadi ha jugado un total de 17 partidos en esta temporada. Pese a que no ha podido marcar goles, sí se ha lucido con 4 asistencias.