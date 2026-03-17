Claudio Bravo le deja un recado a Lucas Assadi por posible salida de la U: “No querer renovar…”

El ex arquero abordó la situación del delantero, quien podría irse como jugador libre el próximo año al no haber renovado su contrato con la U.

Claudio Bravo se refirió a la posible salida de Universidad de Chile de Lucas Assadi, quien estaría siendo sondeado por el Malmo de Suecia.

El interés de elenco europeo pone en alerta a Los Azules, teniendo en cuenta que el contrato del delantero vence este año y podría negociar muy pronto como jugador libre, dejando sin ganancias al club.

En ese escenario, el ex capitán de la Selección Chilena comentó la situación del ariete que no ha extendido su vínculo con el cuadro laico.





Claudio Bravo abordó posible partida de Lucas Assadi a Europa

Al respecto, Bravo afirmó: “Creo que es una mala manera de salir de un club que te ha dado todo. No querer renovar para irte libre”.

“Yo viví en Colo Colo. Tuve la posibilidad de quedar libre, lógicamente es una ganancia económica para el jugador y para el representante en este caso”, sostuvo.

El ex arquero remarcó que en ese periodo “entendí lo que significaba la formación, entendí todos los años que el club invirtió en ese entonces en mí. Y también quería volver a futuro”.

“Creo que cuando sales de esta manera, las puertas a futuro se te cierran y creo que en ese sentido sería ser malagradecido”, agregó.

El bicampeón de América dejó el Cacique el 2006 para sumarse a la Real Sociedad, dando inicio a una extensa carrera en Europa que incluyó pasos por el Barcelona, Manchester City y Real Betis.