La sincera reflexión de Arturo Vidal sobre la nómina de La Roja: “No tienes que llamar a los mismos” - Chilevisión

Arturo Vidal abordó la primera nómina de la Selección Chilena del 2026, la que tuvo varias sorpresas y la sorpresiva ausencia de Erick Pulgar.

Tras el triunfo de Colo Colo ante Huachipato, el King se dio el tiempo de comentar la convocatoria del entrenador Nicolás Córdova con miras a los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Fiel a su estilo, el volante entregó su opinión e hizo un llamado a tener en cuenta a nuevos futbolistas, más allá de los habituales.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre La Roja?

En diálogo con la prensa, Vidal fue tajante y apuntó que "cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes".

El bicampeón de América no se quedó ahí e insistió en que "tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce".

"Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile", agregó.

El ex Barcelona y Bayern Múnich señaló que, a su juicio, algunos de los que deben estar en la nómina son "los que están saliendo al extranjero. Ahí te habla de ser consecuente".