“Él se preocupa...”: La aclaración de Marité Matus por monto de pensión que recibe de Arturo Vidal - Chilevisión

Marité Matus alzó la voz ante los rumores del monto que recibe de parte de Arturo Vidal, su ex esposo y padre de sus tres hijos.

Tras separarse hace varios años, crecieron las especulaciones de que el futbolista nacional le entregaba a su pareja cerca de 50 millones de pesos en concepto de pensión de alimentos.

Sin embargo, la influencer descartó esa situación y aclaró que el mediocampista la ayuda de manera económica por el cuidado de los menores de edad.

Marité Matus aclara monto que recibe de Arturo Vidal por pensión

En entrevista con LUN, Matus hizo una reflexión personal en la que señaló: "Creo que nací para ser mamá y me gusta ser dueña de casa. Soy una empresaria inmobiliaria".

"Todo lo que tengo es gracias a Arturo. Él fue muy generoso durante el matrimonio y después en el divorcio. Entonces fui muy inteligente y supe aumentar el patrimonio. He cuidado lo que él me dejó", sostuvo.

Consultada por la supuesta pensión de $50 millones, la ex pareja del King fue enfática. "Lo desmiento. Él se preocupa de sus hijos. Recibo ayuda de él, pero todos los otros gastos por los gustos que me doy, todo eso es mío".

Adicionalmente, la empresaria se refirió al mal momento personal que vivió producto de su quiebre con Camilo Huerta, señalando que "el duelo lo viví durante el matrimonio mismo".

"Sabía que tenía fecha de vencimiento, que no tenía futuro mi relación con él. De 60 kilos, llegué a pesar 48 con crisis de pánico, ansiedad, bulimia nerviosa. Toqué fondo", añadió.

Respeco a la manera en la que se ha levantado, remarcó que "llegó un momento en que me arrodillé, abrí los brazos y dije: 'Dios, reconstrúyeme'. Hoy sé que nunca más voy a elegir a alguien desde la vulnerabilidad, desde mis carencias. Me he reconstruido a base de sicólogo y todas las terapias espirituales".