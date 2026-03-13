La labor de Arturo Vidal en Colo Colo que fue destacada por Claudio Bravo: “Tiene la inteligencia” - Chilevisión

Claudio Bravo destacó el rol que ha tenido Arturo Vidal en la versión 2026 de Colo Colo, valorando que se haya transformado en un jugador polifuncional para el equipo.

Tras ser ocupado como volante central o líbero por el entrenador Fernando Ortiz, el ex arquero afirmó que el King "tiene un factor determinante, que se adapta a cualquier posición".

Si bien bromeó con que es "difícil" que pueda ser portero, el otrora capitán de la Selección Chilena aseguró que el volante "tiene la inteligencia para competir al máximo nivel".

Los elogios de Claudio Bravo a Arturo Vidal

En rol de panelista en ESPN, Bravo apuntó que "el ímpetu a veces le juega en contra, tiene labores ofensivas y eso le provoca una merma en lo físico, que es normal por todo el recorrido que tiene".

"Ahora lo veo más centrado, en una posición más fija. Más tranquilo, (algo) que no tenía en los primeros partidos por los resultados que no acompañaban y quería aportar en más facetas", agregó.

La posición de líbero del ex Barcelona es un aspecto que Ortiz practicó desde la pretemporada, manteniendo como defensa al bicampeón de América en varios amistosos.

En la actual temporada, Vidal ha disputado seis partidos en los que no ha convertido goles, recibiendo tres tarjetas amarillas.