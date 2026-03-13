Cristián Zavala deja atrás su polémico penal con Colo Colo y se enfoca en Coquimbo: “Estoy tranquilo” - Chilevisión

Cristián Zavala rompió el silencio y habló de su movido inicio de año, donde hizo ruido por un polémico penal ejecutado con Colo Colo y por su pase a Coquimbo Unido.

El delantero se volvió viral en enero luego de intentar picar un tiro desde los 12 pasos en un amistoso ante Peñarol, pero su disparo fue débil, se lo atajaron y terminó lesionado.

A dos meses de aquella situación, que provocó críticas de los hinchas, el delantero aseguró estar "tranquilo" y disfrutando de esta nueva etapa en Los Piratas.

¿Qué dijo Cristián Zavala?

En entrevista con DSports, el ariete de 26 años indicó que "ahora estoy más maduro, me sigo mandando cag... como todas las personas".

"Hasta grande me seguiré mandando alguna por ahí, pero siempre buscando lo mejor para el equipo", señaló.

Zavala remarcó que actualmente está "en una etapa de mi vida en la que estoy muy tranquilo, con ganas de entrenar todos los días".

Además, se dio el tiempo de hacer una autocrítica al precisar que "el tema de la definición es algo que siempre lo he tenido al debe y este año llevo pocos minutos con un gol, así que algo estoy haciendo".

Tras su retorno a Coquimbo, cuadro en el que fue campeón de la Liga de Primera el 2025, el oriundo de Puente Alto tendrá la chance de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.