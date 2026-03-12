Con Coquimbo y la UC a la Libertadores: El mapa de los clubes chilenos en el ámbito internacional - Chilevisión

Este miércoles quedó definido el mapa de los equipos chilenos en los torneos internacionales 2026, donde finalmente habrá dos clubes en la Copa Libertadores.

La caída de O'Higgins ante Deportes Tolima por la última fase previa le impidió a Los Celestes meterse en la zona de grupos, instancia a en la que estarán Coquimbo y Universidad Católica.

Como "premio de consuelo", el Capo de Provincia irá a la Sudamericana junto a Audax Italiano y Palestino, elencos que superaron la ronda preliminar.

Ahora, todos estos conjuntos deben esperar el sorteo para conocer a sus siguientes rivales, donde podrían enfrentarse a poderosos del continente.

Por ejemplo, hay chances de que Los Piratas y Los Cruzados se midan a Boca, Flamengo o Palmeiras.

Copa Libertadores

Coquimbo Unido

Universidad Católica

Copa Sudamericana

Audax Italiano

Palestino

O'Higgins

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana?

El sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana será el jueves 19 de marzo, realizándose en las oficinas de la Conmebol en Paraguay.