O'Higgins dijo adiós a la Copa Libertadores luego de caer ante Tolima: Jugará la Sudamericana - Chilevisión

O'Higgins dio por finalizado su periplo en la Copa Libertadores, luego de caer 2-0 este miércoles ante Deportes Tolima como visitante.

Los Celestes tenían la dura misión de mantener la ventaja obtenida en Rancagua la semana pasada, tarea que mantuvieron los primeros minutos en un partido áspero.

Tras salvarse de un penal a instancias del VAR, que notó una insólita simulación de Jersson González, los colombianos abrieron la cuenta con un zurdazo de Junior Hernández a los 38'.

El lateral izquierdo aprovechó una pelota que le quedó en el área y sacó un potente disparo, dejando sin chances al arquero Omar Carabalí que ya había salvado una ocasión.

Un error condena a O'Higgins a jugar la Sudamericana

El Capo de Provincia tuvo una inmejorable chance de empatar con un remate al palo de Arnaldo Castillo, quien se quedó con poco ángulo al definir un centro de Martín Sarrafiore.

El golpe final se dio a los 87' de una manera increíble, con un rechazo del Pijao tras un tiro de esquina que el defensor Felipe Faúndez no pudo despejar.

Esto permitió que dos jugadores enfrentarán a Carabalí, siendo Juan Pablo Torres el que definió sin grandes complicaciones.

Lamentablemente, el elenco chileno no pudo igualar y se despidió de la Libertadores, aunque tendrá como premio de consuelo el jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.