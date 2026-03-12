No todo es malo: Los millones que aseguró O'Higgins por acceder a la Copa Sudamericana - Chilevisión

El Capo de Provincia disputará la fase de grupos del torneo, donde podría toparse con gigantes del continente como River, Racing, Santos o Atlético Mineiro.
Jueves 12 de marzo de 2026 | 13:24
O'Higgins puso fin a su ilusión en la Copa Libertadores, quedando eliminado luego de caer en la última fase previa contra Deportes Tolima.
Los colombianos dieron vuelta la llave y se impusieron 2-0 este miércoles en condición de local, aprovechando algunos errores de Los Celestes en momentos determinantes.
Si bien no pudo cumplir con el objetivo principal, el Capo de Provincia se mantendrá en el ámbito internacional debido a que disputará la Copa Sudamericana.
Al acceder al mencionado torneo, el conjunto de Rancagua aseguró un premio de 900 mil dólares, monto que aumenta en caso de obtener victorias y avanzar de ronda.
La organización agrega USD 115 mil por cada triunfo, a lo que hay que sumar lo obtenido por concepto de entradas en partidos como local.
En caso de haber avanzado a la zona de grupos de la Libertadores, la cifra aumentaba nada menos que a 3 millones de la divisa norteamericana.
A nivel deportivo, el desafío es grande para O'Higgins debido a que podría toparse con clubes de la talla de River, Racing, Santos, Sao Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo y Olimpia de Paraguay, entre otros.