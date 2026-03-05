Rodrigo “Tucu” Contreras anota espectacular golazo en la Sudamericana: La furiosa reacción del arquero - Chilevisión

Rodrigo "Tucu" Contreras, ex jugador de Universidad de Chile, da la vuelta al mundo gracias al espectacular golazo que anotó para Millonarios de Colombia en la Copa Sudamericana.

El argentino fue figura en el triunfo 3-1 de su club sobre Atlético Nacional, marcando un doblete y clasificando a la fase de grupos del torneo.

El más gritado de sus tantos fue el primero, recuperando una pelota en su capo y lanzando un fantástico remate desde la mitad de la cancha que dejó sin chances el veterano arquero David Ospina.

🙌 ¡Desde atrás de mitad de cancha! El golazo de Rodrigo Contreras para @MillosFCoficial pic.twitter.com/cAHUPGw2Wh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 5, 2026

La molestia de David Ospina tras golazo de Rodrigo Contreras

La gran ejecución del trasandino desató la molestia de sus rivales, quienes lo encararon por supuestamente festejar frente a una de las tribunas en la que estaban sus hinchas.

Uno de los más molestos fue justamente Ospina, víctima del perfecto remate del atacante que no ocultó su frustración y lo fue a buscar.

El meta de 37 años llegó a empujar a Contreras, desatando un tumulto entre los futbolistas que se extendió por algunos minutos.

La situación finalmente no pasó a mayores y el triunfo fue para Los Embajadores, elenco que estará en el torneo luego de vencer a uno de los gigantes de su país.

Mira el video acá