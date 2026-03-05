“Estamos activo”: La arenga que dio Meneghini y su cuerpo técnico a la U antes de caer ante Palestino - Chilevisión

Un durísimo golpe sufrió Universidad de Chile este miércoles, día en que cayó 2-1 ante Palestino y quedó eliminada de la Copa Sudamericana.

Los Árabes superaron a Los Azules en el Estadio Nacional, generando una nueva tormenta en el ciclo del entrenador Francisco Meneghini en el cuadro laico.

Paqui sigue siendo cuestionado por los hinchas, quienes lo criticaron duramente a pesar de que solamente tres días antes ganó el Superclásico contra Colo Colo.

Viralizan arenga de Menghini y su cuerpo técnico

Minutos antes de que se consumara la derrota del Romántico Viajero, la cuenta oficial del torneo subió un video que muestra la arenga entregada por el estratega y su cuerpo técnico.

En el minuto de hidratación, Emmanuel Francés, uno de los ayudantes de Meneghini, le comentó al plantel: "Es nuestro momento, estamos bien. Vamos".

"Estamos acá. Estamos activo", agregó, alentando especialmente a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, todo mientras el DT daba indicaciones específicas por otro lado.

Contando este encuentro, el trasandino tiene un registro de una victoria, tres empates y dos derrotas al mando de la U.

Mira la arenga acá