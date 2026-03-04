 “No necesitamos un practicante”: Los apuntados por hinchas de la U tras eliminación de Sudamericana - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“No necesitamos un practicante”: Los apuntados por hinchas de la U tras eliminación de Sudamericana

Universidad de Chile vivió un nuevo golpe tras perder por 2-1 frente a Palestino en la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana.

Miércoles 4 de marzo de 2026 | 23:55

Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 2-1 frente a Palestino que la dejó eliminada de la Copa Sudamericana. 

Los dirigidos por Francisco Meneghini no lograron desarrollar una alternativa de juego frente a un cuadro árabe que supo aprovechar sus desajustes de la zaga defensiva para marcar los dos goles que le dieron la victoria. 

Pese a jugar en un Estadio Nacional vacío producto de las sanciones impuestas por Conmebol, a través de redes sociales los hinchas azules hicieron fuertes descargos contra el plantel.  

Por un lado, algunos fanáticos apuntaron contra el estratega asegurando que el equipo "no jugaba a nada" y algunos enviaron mensajes a la dirigencia pidiendo su salida. 

Otro que no logró convencer el tiempo que estuvo en cancha fue Juan Martín Lucero, quien, además de salir lesionado, se ganó las críticas de los hinchas que cuestionaron su llegada y permanencia en el plantel titular. 

Pero las críticas no fueron solo contra Lucero, Eduardo Vargas y Nicolás Fernández también fueron focos de duros descargos.

Mira acá todos los comentarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Palestino golpea a la U y clasifica a la fase de grupos de la Sudamericana

¿Alargue o penales? Así se define la llave entre la U y Palestino si empatan por Copa Sudamericana

U. de Chile vs Palestino: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

Damián Pizarro por fin debutó en Racing y así reaccionaron los hinchas: “Me ilusioné”
Publicidad
Publicidad