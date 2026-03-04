“No necesitamos un practicante”: Los apuntados por hinchas de la U tras eliminación de Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 2-1 frente a Palestino que la dejó eliminada de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Francisco Meneghini no lograron desarrollar una alternativa de juego frente a un cuadro árabe que supo aprovechar sus desajustes de la zaga defensiva para marcar los dos goles que le dieron la victoria.

Pese a jugar en un Estadio Nacional vacío producto de las sanciones impuestas por Conmebol, a través de redes sociales los hinchas azules hicieron fuertes descargos contra el plantel.

Por un lado, algunos fanáticos apuntaron contra el estratega asegurando que el equipo "no jugaba a nada" y algunos enviaron mensajes a la dirigencia pidiendo su salida.

Otro que no logró convencer el tiempo que estuvo en cancha fue Juan Martín Lucero, quien, además de salir lesionado, se ganó las críticas de los hinchas que cuestionaron su llegada y permanencia en el plantel titular.

Pero las críticas no fueron solo contra Lucero, Eduardo Vargas y Nicolás Fernández también fueron focos de duros descargos.

Mira acá todos los comentarios

Meneghini no dió el ancho, se debe ir ahora junto con Manuel Mayo fuera malo ctm no necesitamos un prácticante a dt #VamosLaU pic.twitter.com/E9RZmazm0g — Su Majestad Michael Jordan 🐐 (@WalkMaximo) March 5, 2026

Francamente jugando así iríamos a puro pasar vergüenza a la Sudamericana.#VamosLaU — La Rucia Bullanguera (@AndreTrivelli) March 5, 2026

Guerrero juega por derecha y el Paqui lo pone por izquierda , si este conchetumare es nefasto wn #VamosLaU — Nachotaro__ 🏴‍☠️ (@nachotar0) March 5, 2026

Hoy debe irse Paqui de la U! Es un invento de DT que nos llevará al descenso #VamosLaU — Sergio (@tnktbravo) March 5, 2026

Pucha la U compra puros autos chocados, dados de baja Lucero, Vargas etc #VamosLaU — CL (@drclorca) March 5, 2026

es ilegal jugar bien para la U de meneghini???? — ⛵ (@abelzkrrr) March 5, 2026

No generamos NADA wn TODAS de Palestino ... donde mierda está el juego ofensivo del cara de verga Paqui Meneghini?? — Hincha Termo del bullita 🦉 (@yevenesson) March 5, 2026

Primero, el DT de equipo chico que tenemos fue el peor refuerzo. Segundo, Lucero y Riveros vinieron a puro lesionarse, dos jugadores menos. El equipo no se sabe a lo que juega. El domingo se ganó por rajazo. #VamosLaU #LaU #UdeChile — Hartman ❁ (@Castlemanaone) March 5, 2026