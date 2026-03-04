Damián Pizarro por fin debutó en Racing y así reaccionaron los hinchas: “Me ilusioné” - Chilevisión

Damián Pizarro tuvo este miércoles su esperado debut en Racing, sumando minutos en la victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán por el Torneo de Apertura.

El chileno fue titular y se lució con una brillante asistencia para la apertura del marcador, siendo clave en la victoria de La Academia en condición de visitante.

A los 35 minutos, el delantero nacional metió un taco preciso para que el Duvan Vergara abra la cuenta frente al Decano, celebrando inmediatamente con el joven de 20 años.

Hinchas de Racing reaccionan a debut de Damián Pizarro

El estreno del ex Colo Colo fue destacado por los hinchas de Racing, quienes afirmaron tuvo un buen rendimiento en el cotejo.

En ese escenario, algunos aseguraron que fue clave la preparación física que tuvo en su llegada a Avellaneda, aspecto que trabajó por aproximadamente un mes.

"Me ilusioné", señaló uno de los usuarios, mientras que otros remarcaron el potente físico del atacante y lo catalogaron de "tanque".

Pizarro podría seguir teniendo oportunidades e Racing por la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez, delantero titular que sigue recuperándose de una lesión en su tobillo izquierdo.

No fue un buen primer tiempo de Racing pero gana porque Vergara fue el más punzante.



Interesantes movimientos del chileno Pizarro aunque se nota la falta de fútbol. — Florián. (@FlorianJDP) March 4, 2026

Imágenes exclusivas de la puesta a punto del chileno Pizarro pic.twitter.com/DGy1TNrBYY — PAÑALERO (@Militinhoo_) March 4, 2026

Si, ya me ilusione con el chileno Pizarro. — santi (@ssantiigarcia) March 4, 2026

EL TACO QUE TIRO EL CHILENO PIZARRO 👏🏼👏🏼👏🏼 — theseo06 (@theseo06) March 4, 2026

Me gusta Pizarro, es un maldito tanque chileno

por otro lado el partido es por los laterales 100%, flojo Zaracho-Solari, me gustaria un poquito mas de ellos y de Toto, bien Cambeses. — Narsosista de NARDONI y SOSA (@avesani_santi) March 4, 2026

BIEN PIZARRO BIEN CHILENO CARAJO — Joaco (@JoacoDandrea_) March 4, 2026

por favor que pizarro sea el CR7 chileno porque lo defendí a capa y espada. — Mateo🎓 (@mateosarti_akd) March 4, 2026