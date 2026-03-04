Damián Pizarro por fin debutó en Racing y así reaccionaron los hinchas: “Me ilusioné” - Chilevisión

El chileno sumó sus primeros minutos con La Academia, aportando con una genial asistencia en la victoria sobre Atlético Tucumán.
Miércoles 4 de marzo de 2026 | 15:18
Damián Pizarro tuvo este miércoles su esperado debut en Racing, sumando minutos en la victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán por el Torneo de Apertura.
El chileno fue titular y se lució con una brillante asistencia para la apertura del marcador, siendo clave en la victoria de La Academia en condición de visitante.
A los 35 minutos, el delantero nacional metió un taco preciso para que el Duvan Vergara abra la cuenta frente al Decano, celebrando inmediatamente con el joven de 20 años.
El estreno del ex Colo Colo fue destacado por los hinchas de Racing, quienes afirmaron tuvo un buen rendimiento en el cotejo.
En ese escenario, algunos aseguraron que fue clave la preparación física que tuvo en su llegada a Avellaneda, aspecto que trabajó por aproximadamente un mes.
"Me ilusioné", señaló uno de los usuarios, mientras que otros remarcaron el potente físico del atacante y lo catalogaron de "tanque".
Pizarro podría seguir teniendo oportunidades e Racing por la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez, delantero titular que sigue recuperándose de una lesión en su tobillo izquierdo.
No fue un buen primer tiempo de Racing pero gana porque Vergara fue el más punzante.— Florián. (@FlorianJDP) March 4, 2026
Interesantes movimientos del chileno Pizarro aunque se nota la falta de fútbol.
Imágenes exclusivas de la puesta a punto del chileno Pizarro pic.twitter.com/DGy1TNrBYY— PAÑALERO (@Militinhoo_) March 4, 2026
Si, ya me ilusione con el chileno Pizarro.— santi (@ssantiigarcia) March 4, 2026
EL TACO QUE TIRO EL CHILENO PIZARRO 👏🏼👏🏼👏🏼— theseo06 (@theseo06) March 4, 2026
Me gusta Pizarro, es un maldito tanque chileno— Narsosista de NARDONI y SOSA (@avesani_santi) March 4, 2026
por otro lado el partido es por los laterales 100%, flojo Zaracho-Solari, me gustaria un poquito mas de ellos y de Toto, bien Cambeses.
BIEN PIZARRO BIEN CHILENO CARAJO— Joaco (@JoacoDandrea_) March 4, 2026
por favor que pizarro sea el CR7 chileno porque lo defendí a capa y espada.— Mateo🎓 (@mateosarti_akd) March 4, 2026
Me ha gustado el primer tiempo de Damián Pizarro. Se ve bien físicamente, con personalidad. De la nada puso una asistencia. Toda de Gustavo Costas que se tomó el tiempo de prepararlo. @RacingClub— Sebastián Ávila M. (@Seba_AvilaM) March 4, 2026