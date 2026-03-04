 Damián Pizarro por fin debutó en Racing y así reaccionaron los hinchas: “Me ilusioné” - Chilevisión
Damián Pizarro por fin debutó en Racing y así reaccionaron los hinchas: “Me ilusioné”

El chileno sumó sus primeros minutos con La Academia, aportando con una genial asistencia en la victoria sobre Atlético Tucumán.

Miércoles 4 de marzo de 2026 | 15:18

Damián Pizarro tuvo este miércoles su esperado debut en Racing, sumando minutos en la victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán por el Torneo de Apertura.

El chileno fue titular y se lució con una brillante asistencia para la apertura del marcador, siendo clave en la victoria de La Academia en condición de visitante.

A los 35 minutos, el delantero nacional metió un taco preciso para que el Duvan Vergara abra la cuenta frente al Decano, celebrando inmediatamente con el joven de 20 años.

Hinchas de Racing reaccionan a debut de Damián Pizarro

El estreno del ex Colo Colo fue destacado por los hinchas de Racing, quienes afirmaron tuvo un buen rendimiento en el cotejo.

En ese escenario, algunos aseguraron que fue clave la preparación física que tuvo en su llegada a Avellaneda, aspecto que trabajó por aproximadamente un mes.

"Me ilusioné", señaló uno de los usuarios, mientras que otros remarcaron el potente físico del atacante y lo catalogaron de "tanque".

Pizarro podría seguir teniendo oportunidades e Racing por la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez, delantero titular que sigue recuperándose de una lesión en su tobillo izquierdo.

Mira los comentarios acá

