A qué hora juega la U HOY vs Palestino por fase previa de Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile enfrentará su primer desafío internacional de este 2026 cuando se mida ante Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Los azules, que vienen de un revitalizador triunfo sobre Colo Colo en el superclásico del fútbol chileno, buscan ratificar su racha frente al cuadro árabe que también quiere demostrar su alza futbolística en un duelo imperdible.

¿Cuándo y a qué hora juegan U y Palestino por Copa Sudamericana?

El encuentro entre Universidad de Chile y Palestino está fijado para este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de nuestro país.

El recinto que recibirá el compromiso será el Estadio Nacional, pero no contará con presencia de público debido a la suspensión que aplica sobre el cuadro azul.

Asimismo, destacar que el encuentro entre azules y árabes será a partido único, por lo que el vencedor se instalará en la fase de grupo del torneo internacional de manera inmediata.