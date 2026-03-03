Fue clave en el Superclásico: La sensible baja que tendrá la U para fase previa de la Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile da vuelta la página del Superclásico contra Colo Colo y ya se enfoca en Palestino, rival al que se enfrentará este miércoles por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Los Azules tendrán una sensible baja para ese cotejo. Se trata de Matías Zaldivia, quien viene de ser el héroe en la victoria 1-0 sobre el Cacique.

El defensor no estará en el choque con Los Árabes debido a una suspensión que arrastra a nivel internacional, luego de ser expulsado en la polémica llave ante Lanús el 2025.

En semifinal de vuelta de la edición anterior de la Sudamericana, el argentino-chileno fue expulsado y se perderá el compromiso contra el elenco de Colonia.

De esta forma, el entrenador Francisco Meneghini se verá obligado a realizar modificaciones en la zaga, donde Zaldivia era una pieza clave.

¿Cuándo juegan la U y Palestino por Copa Sudamericana?

El partido entre la U y Palestino está fijado para este miércoles 4 de marzo en el Estadio Nacional, comenzando a las 20:00 horas de nuestro país.

La llave es a partido único y definirá a un clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, dejando al perdedor sin competencias internacionales por lo que resta del año.