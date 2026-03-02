No quedó indiferente: La publicación de David Pizarro tras triunfo de la U ante Colo Colo - Chilevisión

David Pizarro no quedó indiferente al Superclásico jugado este domigo, donde Universidad de Chile venció 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Los Azules se impusieron con el solitario gol de Matías Zaldivia, consiguiendo su primer triunfo en lo que va de una temporada que inició con dificultades.

La alegría traspasó fronteras y llegó hasta el Fantasista, quien realizó una singular publicación para festejar estos tres puntos.

Así festejó David Pizarro victoria de la U sobre Colo Colo

El ex volante publicó una historia en Instagram fiel a su estilo, donde se ve tomando un café junto a un gorro de Los Azules.

"Buona colazione azules", escribió el otrora futbolista, lo que en español signifca "Feliz desayuno" en una jornada muy agradable para los fanáticos.

Pizarro ha protagonizado varias celebraciones de los Superclásicos ganados por la U. Por ejemplo, el 2024 lo celebró nada menos que en el Coliseo Romano el final de la racha de 23 años sin victorias en el Estadio Monumental.

El ex seleccionado nacional tuvo dos ciclos en la U en su etapa de futbolista, retirándose justamente en el Romántico Viajero en el 2018.

Desde entonces, el Fantasista ha expresado en sus redes sociales el cariño que siente por el cuadro laico.

