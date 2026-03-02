Más penas que alegrías: El registro de Arturo Vidal en los Superclásicos desde que volvió a Colo Colo - Chilevisión

Arturo Vidal volvió a vivir una nueva frustración con Colo Colo en un Superclásico. El King fue titular en la derrota 1-0 de este domingo ante Universidad de Chile.

Si bien su rendimiento fue regular y tuvo algunos quites importantes, una temprana tarjeta amarilla condicionó al volante y fue reemplazado a los 67 minutos por Álvaro Madrid.

La derrota en la versión 199 del tradicional duelo marca un negativo registro para el experimentado líder del plantel albo, quien ha tenido más tristezas que alegrías frente al archirrival.

El único festejo de Arturo Vidal en un Superclásico

Tras volver al club de sus amores a inicios del 2024, Vidal solamente obtuvo una victoria en cancha en los cinco partidos que disputó.

Una de las caídas más dolorosas del King se dio a pocos meses de su llegada, con el Popular perdiendo el invicto de 23 años en el Estadio Monumental en el comienzo del ciclo de Jorge Almirón.

A esto hay que sumar la goleada 3-0 por la Supercopa del año pasado, donde ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Sebastián Vegas.

El único festejo se dio en agosto del año pasado en el triunfo 1-0 en el recinto de Macul, donde el Cacique se impuso con el tanto de Vicente Pizarro.

En aquel compromiso, el ex Barcelona y Bayern Múnich fue titular y disputó 70 minutos.

Superclásicos de Arturo Vidal desde su regreso a Colo Colo