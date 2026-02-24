Marité Matus se sincera sobre su actual vínculo Arturo Vidal: “Tiene un corazón enorme” - Chilevisión

Marité Matus dio detalles sobre el vínculo que mantiene con Arturo Vidal, su ex esposo y con el que actualmente tiene una línea de ropa urbana.

La empresaria se refirió a la marca que crearon junto al futbolista y otras personas, revelando que fue el propio King el que "me invitó a participar. Siempre me decía que tenía buen gusto para la moda. Un día me dijo ‘¿me ayudas?’ y ahí partimos".

La influencer recalcó que es "un proyecto superfamiliar" y que le sirvió a nivel personal. "A él también le sorprendió verme tan metida en la parte estratégica, me dijo varias veces 'no sabía que tenías ese talento'", comentó a LUN.

Marité Matus valora su cercanía con Arturo Vidal

Consultada por cómo es trabajar con el jugador, Matus lo elogió y aseguró que "es súper respetuoso. Mucho más de lo que la gente cree. Afuera pueden verlo como alguien más fuerte, más rudo, pero en el trabajo es muy dócil. Escucha, pregunta y no impone".

"Tiene un corazón enorme. es súper buena persona. Yo no he conocido a alguien con un corazón tan grande", agregó.

La creadora de contenido remarcó que "nuestra relación como pareja terminó en su momento, pero como familia siempre hemos estado alineados. Es mi mejor amigo. Lo digo sin problemas. Lo admiro, lo quiero mucho".

"Tenemos tres hijos y para mí es fundamental que ellos vean una relación entre sus papás. Quiero la relación que tenemos hoy. Es sana, es tranquila, es real. No necesito que sea otra cosa", agregó.

De hecho, la influencer insistió en que "el amor no desaparece. Se transforma. Hoy es compañerismo, respeto, apoyo" y ratificó que estuvo acompañada por Vidal tras separarse de Camilo Huerta.

"Siempre ha estado pendiente de sus hijos y también de mí en lo que corresponde. Cuando tenía que estar más, estuvo más, eso yo lo valoro mucho", sentenció.