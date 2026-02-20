Esposa de campeón del mundo hizo llamativa reflexión sobre su época de separada: “Fue increíble” - Chilevisión

Valentina "Valu" Cervantes, esposa del futbolista argentino Enzo Fernández, se refirió a cómo vivió los meses que estuvo separada del jugador del Chelsea.

La influencer y el campeón del mundo se distanciaron por algún tiempo el 2024, quiebre que se dio tras seis años juntos en el que tuvieron dos hijos.

Pese a la mediática ruptura, la joven de 26 años reconoció no tuvo tantos momentos de tristeza e hizo una sincera reflexión.

Valu Cervantes confesó que su soltería "fue increíble"

En entrevista con Infobae, Cervantes fue consultada por ese periodo sin su pareja, dando una tajante respuesta. "Literal, fue increíble", comentó.

"Yo nunca viví sola, jamás. Desde el día uno que salí de mi casa me fui a vivir con Enzo, convivimos desde el día uno. Entonces eso de vivir sola nunca lo había tenido", señaló.

Respecto a lo que más le gustó, la creadora de contenido remarcó que "estaba con mi prima, mis amigas. Todos los días se quedaban a dormir alguna. Era una pijamada constante".

"Mis hermanos entraban y salían. Venía mi prima, dormíamos todas en la cama con los niños. En un momento en la cama éramos cinco personas durmiendo. Así estuve los cuatro meses", agregó.

Acerca de Fernández, Valu sostuvo que "él necesitó su espacio y le hizo muy bien, porque hoy en día tengo a otra persona. Creo que ese espacio a él le hizo muy bien. Nos hizo bien a los dos porque nos pudimos reencontrar y sacamos lo mejor de nosotros".

Cervantes y el seleccionado argentino retomaron su relación en marzo del 2025, apenas cuatro meses después de anunciar su quiebre.