Camilo Huerta huyó al ver las cámaras: Destapan por qué no ha hablado tras quiebre con Marité Matus - Chilevisión

22/12/2025 16:51

Camilo Huerta huyó al ver las cámaras: Destapan por qué no ha hablado tras quiebre con Marité Matus

El exparticipante de Yingo no se quiso referir a su separación matrimonial ni a su supuesta relación con Valentina Roth. Cecilia Gutiérrez reveló el verdadero motivo por el cual estaría guardando silencio hasta ahora.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Camilo Huerta fue captado por las cámaras de Primer Plano, pero no quiso responder a las polémicas sobre su separación de Marité Matus y Valentina Roth

En el último episodio del programa de Chilevisión, el exYingo huyó la ver las cámaras del estelar y se refugió en un gimnasio para evitar dar declaraciones.

En las últimas semanas el personal trainner reapareció en sus redes sociales a varios meses de que se conociera su quiebre matrimonial y una millonaria deuda con su ex

En paralelo, su nombre salió a la luz en medio de la separación de Valentina Roth y Miguel de la Fuente ya que comparten en el mismo gimnasio. 

“Sí, efectivamente lo veo en el gimnasio y lo conozco desde Yingo. Siempre me he llevado súper bien con él, no sé por qué no tendría que hablarle, pero te recontra juro que ¡Nunca nada! Me da pena y rabia que me metan en estas cosas”, aclaró por su parte la bailarina. 

La razón detrás del silencio de Camilo Huerta

Cecilia Gutiérrez entregó un dato sobre la razón que habría detrás del silencio que ha mantenido Camilo Huerta tras su quiebre con Marité Matus y ser relacionado con Valentina Roth. 

La panelista de Primer Plano aseguró que el ex chico Yingo podría regresar muy pronto a la televisión en un nuevo proyecto. 

Incluso, el martes pasado habría sostenido una conversación para ser parte de un nuevo reality show.

Publicidad

