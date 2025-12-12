 “No lo comparto”: Vale Roth confirma mensaje a Marité Matus y reveló su reacción - Chilevisión
12/12/2025 19:58

“No lo comparto”: Vale Roth confirma mensaje a Marité Matus y reveló su reacción

La bailarina aseguró que el mensaje fue en buenos términos, pero no recibió la reacción que esperaba.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Vale Roth confirmó que sí le envió un mensaje a Marité Matus, tal como lo había expuesto el panel de Plan Perfecto y reveló la reacción de la empresaria.

Según expuso Pato Sotomayor en el programa, el mensaje decía: "Pucha ¿Sabes? Me estoy llenando de mensajes vinculándome con el Huerta. Con él no ha pasado nunca jamás nada, solo lo veo todos los días en el gimnasio y me da una lata terrible esta situación".

¿Qué dijo Marité Matus tras el mensaje de Vale Roth?

En esa misma línea, Valentina agregó: "Y me da lata que me vinculen con él. Te lo juro".

Al respecto, Infama consultó a la bailarina por este mensaje y ella señaló: "Sí, es verdad que le escribí, pero en mega buena onda para aclarar las cosas y pucha, me dejó el visto".

Roth también tuvo palabras para Gissella Gallardo: "Y no, la Gissella no se comunicó conmigo y como que no me dejó muy bien, pero bueno, son amigas. No lo comparto, eso sí jajajá porque como buena periodista hay que ir a la primera fuente", cerró.

Revive el momento y revisa la publicación en Instagram:

