“No lo comparto”: Vale Roth confirma mensaje a Marité Matus y reveló su reacción - Chilevisión

La bailarina aseguró que el mensaje fue en buenos términos, pero no recibió la reacción que esperaba.

Este viernes, Vale Roth confirmó que sí le envió un mensaje a Marité Matus, tal como lo había expuesto el panel de Plan Perfecto y reveló la reacción de la empresaria.

Según expuso Pato Sotomayor en el programa, el mensaje decía: "Pucha ¿Sabes? Me estoy llenando de mensajes vinculándome con el Huerta. Con él no ha pasado nunca jamás nada, solo lo veo todos los días en el gimnasio y me da una lata terrible esta situación".

¿Qué dijo Marité Matus tras el mensaje de Vale Roth?

En esa misma línea, Valentina agregó: "Y me da lata que me vinculen con él. Te lo juro".

Al respecto, Infama consultó a la bailarina por este mensaje y ella señaló: "Sí, es verdad que le escribí, pero en mega buena onda para aclarar las cosas y pucha, me dejó el visto".

Roth también tuvo palabras para Gissella Gallardo: "Y no, la Gissella no se comunicó conmigo y como que no me dejó muy bien, pero bueno, son amigas. No lo comparto, eso sí jajajá porque como buena periodista hay que ir a la primera fuente", cerró.

