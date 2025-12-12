Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua? - Chilevisión

Debido a un mal procedimiento administrativo desde Gendarmería, el hombre fue liberado desde la cárcel de Rancagua y está prófugo.

Este viernes, se conoció que un reo fue liberado por error desde la cárcel de Rancagua, región de O'Higgins, donde Gendarmería y a través de un comunicado, afirmó que el imputado salió desde el Complejo Penitenciario debido a que se "malinterpretó" un documento desde el tribunal.

Esta situación llevó a la entidad a sancionar de inmediato a cinco funcionarios. "Es un error inaceptable porque no da pie a cometer esta falta", manifestó María Angélica Aguirre, subdirectora operativa de Gendarmería.

El sujeto debía seguir en prisión preventiva, ya que está condenado por microtráfico de drogas, sin embargo, por este mal procedimiento administrativo salió de la cárcel de Rancagua.

¿Quién es el reo liberado por error?

El reo liberado por error de Gendarmería es David Marín Celis de 60 años, imputado por microtráfico de drogas en pequeñas cantidades y quien debía cumplir una condena de cinco años y un día. Hasta el momento está prófugo de la justicia.