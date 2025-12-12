 Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua? - Chilevisión
Minuto a minuto
Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua? Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó prisión preventiva de estudiante universitario que atacó a su profesor Polémica por tour de compras de turistas argentinos: Vecinos acusan basura e incivilidades Video de Kast fue ralentizado para que parezca que “quedó en blanco” durante un discurso Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 18:13

Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua?

Debido a un mal procedimiento administrativo desde Gendarmería, el hombre fue liberado desde la cárcel de Rancagua y está prófugo.

Este viernes, se conoció que un reo fue liberado por error desde la cárcel de Rancagua, región de O'Higgins, donde Gendarmería y a través de un comunicado, afirmó que el imputado salió desde el Complejo Penitenciario debido a que se "malinterpretó" un documento desde el tribunal.

Esta situación llevó a la entidad a sancionar de inmediato a cinco funcionarios. "Es un error inaceptable porque no da pie a cometer esta falta", manifestó María Angélica Aguirre, subdirectora operativa de Gendarmería.

El sujeto debía seguir en prisión preventiva, ya que está condenado por microtráfico de drogas, sin embargo, por este mal procedimiento administrativo salió de la cárcel de Rancagua. 

¿Quién es el reo liberado por error?

El reo liberado por error de Gendarmería es David Marín Celis de 60 años, imputado por microtráfico de drogas en pequeñas cantidades y quien debía cumplir una condena de cinco años y un día. Hasta el momento está prófugo de la justicia. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025

“Quiero aclarar que...”: Ex de Valentina Roth rompió el silencio y habló sobre Camilo Huerta

Miguel de la Fuente publicó un video en el que desmintió por completo los rumores de infidelidad, tanto de su parte como de la bailarina. Además, tuvo cálidas palabras para el personal trainer.

12/12/2025

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025