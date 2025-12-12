 “Lo expuse de una manera gratuita”: Raquel Argandoña confirmó que retomó su relación con Félix Ureta - Chilevisión
Minuto a minuto
Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua? Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó prisión preventiva de estudiante universitario que atacó a su profesor Polémica por tour de compras de turistas argentinos: Vecinos acusan basura e incivilidades Video de Kast fue ralentizado para que parezca que “quedó en blanco” durante un discurso Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 16:29

“Lo expuse de una manera gratuita”: Raquel Argandoña confirmó que retomó su relación con Félix Ureta

“La gente es muy envidiosa”, declaró Raquel, quien también reflexionó sobre los errores del pasado que hicieron que ambos terminaran su relación amorosa a mediados de 2024.

Publicado por CHV Noticias

Raquel Argandoña se sinceró este viernes en un nuevo capítulo de Podemos Hablar y reveló que retomó su relación con Félix Ureta después del polémico quiebre sentimental que tuvieron a mediados de 2024.

En ese sentido, la jurado de Fiebre de Baile hizo un mea culpa donde reconoció haber expuesto a Ureta de manera “gratuita”, lo que dañó en ese tiempo su vínculo amoroso.

Raquel Argandoña y Félix Ureta retomaron su relación

Argandoña cumplió 68 años el pasado 5 de diciembre y no dudó en responder que tuvo una celebración con un grupo reducido de amigos, en el que estaba Ureta: "Este año fui a Reñaca. Me fui con una pareja de amigos que son de Talca y otra de Santiago. Fuimos 6".

En esa misma línea, confirmó que han vuelto a estar juntos y reflexionó sobre los errores del pasado que los distanciaron: "Yo expuse mucho mi relación y creo que tuvo un costo muy alto, pero la gente es muy envidiosa (...) lo expuse de una manera gratuita y creo que nos afectó en un momento en la relación".

Raquel estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión, su señal online y a través de la app MiCHVdonde también se referirá a todas las polémicas de Fiebre de Baile.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025

“Quiero aclarar que...”: Ex de Valentina Roth rompió el silencio y habló sobre Camilo Huerta

Miguel de la Fuente publicó un video en el que desmintió por completo los rumores de infidelidad, tanto de su parte como de la bailarina. Además, tuvo cálidas palabras para el personal trainer.

12/12/2025

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025