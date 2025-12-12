“Lo expuse de una manera gratuita”: Raquel Argandoña confirmó que retomó su relación con Félix Ureta - Chilevisión

“La gente es muy envidiosa”, declaró Raquel, quien también reflexionó sobre los errores del pasado que hicieron que ambos terminaran su relación amorosa a mediados de 2024.

Raquel Argandoña se sinceró este viernes en un nuevo capítulo de Podemos Hablar y reveló que retomó su relación con Félix Ureta después del polémico quiebre sentimental que tuvieron a mediados de 2024.

En ese sentido, la jurado de Fiebre de Baile hizo un mea culpa donde reconoció haber expuesto a Ureta de manera “gratuita”, lo que dañó en ese tiempo su vínculo amoroso.

Raquel Argandoña y Félix Ureta retomaron su relación

Argandoña cumplió 68 años el pasado 5 de diciembre y no dudó en responder que tuvo una celebración con un grupo reducido de amigos, en el que estaba Ureta: "Este año fui a Reñaca. Me fui con una pareja de amigos que son de Talca y otra de Santiago. Fuimos 6".

En esa misma línea, confirmó que han vuelto a estar juntos y reflexionó sobre los errores del pasado que los distanciaron: "Yo expuse mucho mi relación y creo que tuvo un costo muy alto, pero la gente es muy envidiosa (...) lo expuse de una manera gratuita y creo que nos afectó en un momento en la relación".

Raquel estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión, su señal online y a través de la app MiCHV, donde también se referirá a todas las polémicas de Fiebre de Baile.