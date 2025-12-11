Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo? - Chilevisión

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico en esta segunda vuelta, los ciudadanos serán multados económicamente.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial 2025, las cuales tienen como finalidad definir al sucesor del Presidente Gabriel Boric, quien dejará su cargo en marzo de 2026.

Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes se vieron las caras el pasado martes en el debate Anatel, son los candidatos que buscan ser el nuevo presidente de Chile.

¿Cuál es la multa por no asistir a votar en la elección 2025?

Para esta elección presidencial 2025, el voto es obligatorio y la multa para los ciudadanos chilenos que no asistan a sufragar es de entre 0,5 ($34.771) y 1,5 UTM ($104.313). En el caso de los extranjeros habilitados para votar, ellos no quedarán afectos a esta multa.

Cabe señalar que tampoco se aplicará la sanción a los ciudadanos que:

El día de la elección se encuentren enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.

Desempeñan funciones que encomienda la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Tengan otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local.

Tengan una discapacidad y cuenten con la calificación y certificación respectiva.

¿A qué hora cierran las mesas el próximo domingo?

De acuerdo con lo indicado por el Servel, todas las mesas del país que no hayan sido completadas, deben mantenerse habilitadas hasta las 18:00 horas de este domingo 14.

Cabe destacar que este cierre es, siempre y cuando, no haya personas esperando para poder ejercer su obligación cívica.