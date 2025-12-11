Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...” - Chilevisión

En medio de agitados días para la relación entre Estados Unidos y Venezuela, el líder del régimen, Nicolás Maduro, subió el tono y lanzó una desafiante declaración.

"Siempre tenemos que estar como guerreros y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano", sostuvo la autoridad en medio de un acto en Caracas.

Posteriormente, ante la presencia de una multitud, Maduro cantó: "La la la, don't worry, be happy (no te preocupes, sé feliz). La la la, yes peace, no war (Sí a la paz, no a la guerra)".

En su alocución, Maduro mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores y se cree que detrás de eso puede estar el reciente apoyo expresado por Vladimir Putin a Venezuela.

Recordemos que, hace pocas horas, el presidente ruso conversó con su par venezolano y le comprometió su apoyo, aunque muchos analistas insisten en que se trata de un respaldo simbólico y no práctico.