 Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...” - Chilevisión
11/12/2025 16:04

Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...”

El presidente venezolanio mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores en el marco de la tensión que existe con Estados Unidos.

Publicado por CHV Noticias

En medio de agitados días para la relación entre Estados Unidos y Venezuela, el líder del régimen, Nicolás Maduro, subió el tono y lanzó una desafiante declaración.

"Siempre tenemos que estar como guerreros y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano", sostuvo la autoridad en medio de un acto en Caracas.

Posteriormente, ante la presencia de una multitud, Maduro cantó: "La la la, don't worry, be happy (no te preocupes, sé feliz). La la la, yes peace, no war (Sí a la paz, no a la guerra)".

En su alocución, Maduro mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores y se cree que detrás de eso puede estar el reciente apoyo expresado por Vladimir Putin a Venezuela.

Recordemos que, hace pocas horas, el presidente ruso conversó con su par venezolano y le comprometió su apoyo, aunque muchos analistas insisten en que se trata de un respaldo simbólico y no práctico. 

