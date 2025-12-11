ANTES Y DESPUÉS | “Parece otra persona”: Esposo de Rosario Bravo impactó tras realizarse un lifting facial - Chilevisión

Carlos Caorsi estuvo durante las últimas semanas en reposo tras haberse sometido a una intervención y Rosario Bravo reveló el resultado del lifting facial impactando a los internautas.

Este miércoles, Rosario Bravo reveló en sus redes sociales que su esposo, el doctor Carlos Caorsi, se sometió a un lifting facial y los internautas quedaron impactados con el resultado.

La influencer se encontraba celebrando en familia que su pequeño hijo pasó a kinder y luego publicó una serie de fotografías donde se ve a Caorsi con un rostro muy distinto.

Carlos Caorsi se realizó una intervención estética

Los internautas se percataron que se trataba de un lifting facial debido a los puntos de sutura en la zona lateral del rostro del médico y elogiaron el resultado dado que no habían informado sobre esta intervención estética.

"¡Pero qué guapo se ve! ¡Me encantó el cambio!", "Las teorías conspirativas dicen que no es el doctor Caorsi", "No reconozco al doc", "Pensé que era otra persona", "Parece otra persona", son algunos de los comentarios en la publicación que superó los 18.530 "me gusta".

Bravo confirmó que el responsable de la intervención fue el doctor Héctor Valdés, reconocido cirujano plástico; no obstante, también hubo comentarios que no fueron del todo positivos y la comunicadora respondió con todo.

"Qué raro se ve ¿Por qué se operó? ¡Qué mal, Rosario! ¿Fue tu idea?", escribió una seguidora y la influencer contestó con emojis de caritas riendo: "Yo lo amordacé y lo metí al pabellón".

Cabe destacar que durante las últimas semanas Caorsi había estado en reposo siendo cuidado por su pareja en su casa, pero ninguno de ellos había revelado los motivos.

