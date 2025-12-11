 Sigue acá EN VIVO el cierre de campaña de Jeannette Jara en Coquimbo - Chilevisión
11/12/2025 18:50

Sigue acá EN VIVO el cierre de campaña de Jeannette Jara en Coquimbo

La abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, tendrá su cierre de campaña en la plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo.

A pocas horas de la segunda vuelta de las Elecciones 2025, Jeannette Jara realiza su cierre de campaña oficial en la plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo.

La instancia había sido anunciada por la candidata a través de sus redes sociales y lleva algunos minutos de atraso, pues debía iniciar a las 18:00 horas.

La abanderada de Unidad por Chile concurrirá al acto que contará con la presencia de la Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur.

Mira acá EN VIVO el cierre de campaña de Jeannette Jara en Coquimbo

