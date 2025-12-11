 Influencer denunció acoso tras ser acusada de infidelidad: Fotos fueron creadas con inteligencia artificial - Chilevisión
Minuto a minuto
Se cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación Sigue acá EN VIVO el cierre de campaña de Jeannette Jara en Coquimbo Sigue aquí EN VIVO el cierre de campaña de José Antonio Kast en Temuco ¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto pasará con la venta de alcohol Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 19:44

Influencer denunció acoso tras ser acusada de infidelidad: Fotos fueron creadas con inteligencia artificial

Isabel Calvo incluso terminó su relación amorosa debido a este rumor que también llegó a divulgarse en portales de farándula.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves la influencer, Isabel Calvo, acusó a través de redes sociales haber sido víctima de un rumor de infidelidad que fue creado con inteligencia artificial.

Quien habría iniciado el rumor sería una cuenta en X (antes Twitter) llamada “Shady Princess”, la cual habría acosado desde hace mucho tiempo a la influencer y en las últimas horas esta cuenta fue eliminada.

¿Qué pasó con Isa Calvo?

A través de sus historias de Instagram, Calvo señaló: "Jamás pensé que iba a tener que grabar un video así, pero ya me parece un montón. Siento que esta situación se escapó de las manos en el sentido de que he estado un año aguantando acoso de una manera desmedida".

En esa misma línea, agregó: "Por parte de una cuenta en Twitter que se dedica a tirarle hate a mujeres relevantes (...) no entiendo la hiperfijación que tiene conmigo".

"Esta persona ha inventado desde que yo le fui infiel a Camilo, a mi ex pareja (...) también ha inventado, bueno, aparte de burlarse de mi físico en todo aspecto (...) ha inventado también que yo he sido infiel en diversas oportunidades, pero en verdad ahora ya siento que traspasó cualquier límite porque está divulgando una imagen creada con inteligencia artificial", sentenció Calvo.

La joven incluso terminó su relación sentimental en medio de este rumor, por lo que decidió denunciar los hechos en la Policía de Investigaciones (PDI) y actualmente está en proceso: “Creo que es demasiado preocupante esta situación”, comentó.

“Ninguna persona aguantaría este nivel de acoso e injurias”, agregó la influencer y luego de referirse al tema, la cuenta de Shady Princess fue eliminada.

Cabe destacar que este usuario había estado durante los últimos meses divulgando información con múltiples comentarios de odio hacia Emilia Dides, Inna Moll, entre otras famosas.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Se están empezando a formar nubes que podrían dejar precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona central del país.

11/12/2025

Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego y darse a la fuga.

11/12/2025

Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...”

El presidente venezolanio mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores en el marco de la tensión que existe con Estados Unidos.

11/12/2025

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico en esta segunda vuelta, los ciudadanos serán multados económicamente.

11/12/2025