Influencer denunció acoso tras ser acusada de infidelidad: Fotos fueron creadas con inteligencia artificial - Chilevisión

Isabel Calvo incluso terminó su relación amorosa debido a este rumor que también llegó a divulgarse en portales de farándula.

Este jueves la influencer, Isabel Calvo, acusó a través de redes sociales haber sido víctima de un rumor de infidelidad que fue creado con inteligencia artificial.

Quien habría iniciado el rumor sería una cuenta en X (antes Twitter) llamada “Shady Princess”, la cual habría acosado desde hace mucho tiempo a la influencer y en las últimas horas esta cuenta fue eliminada.

¿Qué pasó con Isa Calvo?

A través de sus historias de Instagram, Calvo señaló: "Jamás pensé que iba a tener que grabar un video así, pero ya me parece un montón. Siento que esta situación se escapó de las manos en el sentido de que he estado un año aguantando acoso de una manera desmedida".

En esa misma línea, agregó: "Por parte de una cuenta en Twitter que se dedica a tirarle hate a mujeres relevantes (...) no entiendo la hiperfijación que tiene conmigo".

"Esta persona ha inventado desde que yo le fui infiel a Camilo, a mi ex pareja (...) también ha inventado, bueno, aparte de burlarse de mi físico en todo aspecto (...) ha inventado también que yo he sido infiel en diversas oportunidades, pero en verdad ahora ya siento que traspasó cualquier límite porque está divulgando una imagen creada con inteligencia artificial", sentenció Calvo.

La joven incluso terminó su relación sentimental en medio de este rumor, por lo que decidió denunciar los hechos en la Policía de Investigaciones (PDI) y actualmente está en proceso: “Creo que es demasiado preocupante esta situación”, comentó.

“Ninguna persona aguantaría este nivel de acoso e injurias”, agregó la influencer y luego de referirse al tema, la cuenta de Shady Princess fue eliminada.

Cabe destacar que este usuario había estado durante los últimos meses divulgando información con múltiples comentarios de odio hacia Emilia Dides, Inna Moll, entre otras famosas.

