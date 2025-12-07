 “Le achuntamos”: María Luisa Godoy reveló el nombre de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes - Chilevisión
07/12/2025 15:15

“Le achuntamos”: María Luisa Godoy reveló el nombre de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes

La revelación surgió mientras la comunicadora repasaba junto a Eduardo Fuentes anécdotas y momentos destacados de la reciente Teletón.

Publicado por CHV Noticias

Durante el más reciente episodio del podcast de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, la comunicadora sorprendió al revelar el supuesto nombre de la hija que esperan Emilia Dides y Sammis Reyes.

Mientras ambos repasaban los momentos más destacados de la última Teletón, Fuentes mencionó la entrevista que Godoy le realizó al deportista, instancia que dio pie a la inesperada revelación.

"Ya sabemos que es Mía"

"Entrevistamos a Sammis Reyes, sabemos que va a ser papá junto a su mujer y no sabíamos si era hombre o mujer y contó, bueno, eso se sabía porque habían hecho una revelación de sexo, pero no sabíamos el nombre y casi lo dice", aseguró el comunicador.

"Casi, pero como que le achuntamos y no lo dijo, era como Mía ¿cierto?", respondió María Luisa, a lo que Eduardo asintió.

La comunicadora recalcó la información, señalando: "Bueno, pero dijo, porque cuando le dijimos Mía guardó silencio, entonces ya sabemos que es Mía".

"A menos que nos quiera cag... y le cambie el nombre solo para huev...", finalizó Eduardo entre bromas. 

