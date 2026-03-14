“Cuida a mi hijo”: Revelan la última llamada de joven madre que murió tras explosión en Renca - Chilevisión

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14/03/2026 10:45

“Cuida a mi hijo”: Revelan la última llamada de joven madre que murió tras explosión en Renca

El hermano de la víctima entregó detalles de los segundos posteriores en que la explosión alcanzó a Isidora Larenas.

Publicado por Josefina Vera

Isidora Larenas, de 23 años, murió este jueves luego de casi un mes hospitalizada tras resultar lesionada en la gran explosión en Renca.

La joven madre resultó con el 83% de su cuerpo quemado, sin embargo, apenas ocurrió el accidente usó las fuerzas que le quedaban para llamar al padre de su hijo y despedirse.

Miguel Muñoz, hermano de Isidora, reveló a LUN  los últimos minutos de la joven antes de ser alcanzada por el fuego.

"Ella iba manejando la camioneta y la jefa iba de peoneta. Se habían bajado cuando vieron una nube, pero no sabían qué era", indicó el hermano, agregando que Isidora rápidamente salió corriendo del lugar al ver lo que sucedía.

"Mientras corría se acordó del número del papás de su hijo y lo llamó. Le dijo 'me quemé, me quemé, hubo una explosión, cuida a mi hijo', le suplicó. Dentro de todo el shock ella logró llamar".

Miguel comentó que durante estas semanas Isidora logró abrir sus ojos, mover sus brazos y su cabeza como señal de "sí" y "no" cuando le preguntaban cosas, sin embargo, no pudo ver a su hijo de 2 años.

"Cuando vio los videos se le cayeron sus lagrimitas, pero quedó más tranquila", reveló el hermano, agregando que Isidora estaba rehaciendo su vida tras perder a sus padres, había sido dada de alta en el psicólogo y había empezado a trabajar para darle una mejor vida a su bebé.

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