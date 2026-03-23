Bono Invierno 2026: ¿Qué grupos acceden al beneficio de 81 mil sin postular?

Este bono del Estado está dirigido principalmente a las personas mayores de 65 años que cumplen con determinados requisitos.

El Bono Invierno es un beneficio que busca apoyar a los beneficiarios en los gastos propios de esta época del año.

Este bono del Estado está dirigido principalmente a las personas mayores de 65 años que cumplen con determinados requisitos.





¿Cuál es el monto del Bono Invierno 2026?

El Bono Invierno 2026 corresponde a un monto de $81.257, el que se otorga de forma automática junto a la pensión correspondiente a mayo a las personas que al 1 de del mismo mes tengan 65 años o más y cumplan con los requisitos.

Es importante tener en cuenta que el Bono Invierno no es tributable ni imponible y tampoco está sujeto a descuentos.

¿Cuáles son los requisitos y qué grupos acceden al Bono Invierno 2026?

Además de tener 65 años o más al 1 de mayo, para recibir el Bono Invierno es necesario ser parte de alguno de los siguientes grupos:

Pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) , Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

, Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más. Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal .

. Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión , siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474,62.

, siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474,62. Personas beneficiarias de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura .

. Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos .

. Pensión no contributiva de exonerados políticos .

. Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más. Pensionadas de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

Consulta con tu RUT si recibes el bono

Puedes consultar si recibes el Bono Invierno 2026 ingresando tu RUT en el sitio web oficial o haciendo clic aquí.

También puedes consultar llamando al 600 440 0040 o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende.