Bono Invierno 2026 sin postulación: Revisa el requisito clave para acceder a los $81 mil

El Bono Invierno no requiere postulación pero tiene una condición clave que debes cumplir para recibir el dinero junto a tu pensión del mes de mayo.

El Bono Invierno 2026 es uno de los aportes más esperados por los adultos mayores en Chile, ya que entrega más de $80 mil para ayudar a cubrir los gastos durante los meses más fríos del año.

Este beneficio no necesita postulación y se deposita de forma automática junto a la pensión correspondiente al mes de mayo a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

El monto del Bono Invierno es de $81.257, el cual se paga una sola vez al año junto a la pensión de mayo, no es tributable y no tiene descuentos.

Requisitos: ¿Quiénes reciben el Bono Invierno 2026?

El Bono Invierno está dirigido principalmente a las personas mayores de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) que cumplen con determinados requisitos.

Para recibirlo, el beneficiario debe pertenecer a uno de estos grupos de personas beneficiarias:

Pensiones contributivas:

Pensionadas del Instituto de Previsión Social ( IPS ), Instituto de Seguridad Laboral ( ISL ), Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( Capredena ), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ( Dipreca ) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más .

), Instituto de Seguridad Laboral ( ), Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( ), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ( ) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) . Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.





Consulta con tu RUT si recibes el bono

Puedes consultar si recibes el Bono Invierno 2026 ingresando tu RUT en el sitio web oficial o haciendo clic aquí.

También puedes consultar llamando al 600 440 0040 o acudiendo a una sucursal de ChileAtiende.