Luis Miguel fue ingresado de urgencia en una clínica en Nueva York: Se encontraría en observación por problemas cardiacos

El “Sol de México” habría sido ingresado el pasado 11 de mayo y desde ese entonces ha tenido la compañía permanente de su pareja, Paloma Cuevas y un asistente.

Durante la tarde de este viernes, se reportó que el cantante Luis Miguel habría sido internado de urgencia en una clínica en Nueva York, Estados Unidos.

Según reportó Univisión, habría sido su pareja, Paloma Cuevas, quien lo acompañó al recinto hospitalario, donde se determinó que el artista tendría un problema cardiaco.





Luis Miguel fue hospitalizado de urgencia

Los hechos habrían ocurrido el pasado 11 de mayo y Luis Miguel seguiría internado en observación del personal médico.

Además, se expuso que desde su ingreso, el “Sol de México” ha estado en compañía permanente tanto de Paloma como de uno de sus asistentes.

“Los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel”, expuso la periodista Gelena Solano.

Finalmente, el equipo y los cercanos del cantante declinaron referirse a su estado de salud y se estima que sea dado de alta la próxima semana, si los resultados son favorables.