“Con lágrimas, secándose en la calle”: Camilísima reveló inédito episodio de Álvaro Ballero y él se refirió a los hechos

La panelista expuso que esta situación habría ocurrido hace dos o tres días.

Este viernes, Camila Bravo, también conocida como “Camilísima”, aseguró haber visto llorando a Álvaro Ballero en la vía pública.

Dado que hubo un periodo de su carrera profesional en que Ballero fue el jefe de la panelista de farándula, ella le envió un mensaje comentándole lo sucedido y él le respondió.





¿Qué pasó con Álvaro Ballero?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Camilísima expuso: “El otro día iba caminando por el metro Tobalaba y me encontré con Ballero y lo vi llorando”.

En esa misma línea, agregó: “Con lágrimas, secándose en la calle, y no me acerqué porque me dio julepe”.

“Llego yo para acá y le mando un mensaje; ahí me atreví: ‘Hola, ¿sabes que te vi hace unos minutos en el metro Tobalaba? Me dio cosa acercarme porque te vi llorando; te andabas secando lágrimas”, escribió Camilísima.

Al respecto, el exchico reality contestó: “No, nada que ver. Me había recién cambiado los lentes de contacto y me había entrado una cuestión al ojo. No pasa nada, estoy bien”.

Finalmente, la panelista expuso que esta situación habría ocurrido hace dos o tres días.