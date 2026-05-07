“Me ha ido creciendo”: Álvaro Ballero expresó preocupación por su salud y planea intervención quirúrgica

Durante un tiempo, Ballero pensó que se trataba de su proceso de definición corporal en el gimnasio.

Este jueves, Álvaro Ballero se sinceró con sus seguidores de Instagram y reveló que siente preocupación por su salud.

Esto, a raíz de un quiste que tiene en la zona del abdomen desde los 12 años, el cual ha ido creciendo en el último tiempo.





¿Qué le pasó a Álvaro Ballero?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Ballero señaló: “Lo otro que me preocupa es que cada vez se me nota más un quiste que tengo”.

En esa misma línea, agregó: “Es un quiste que tengo desde los 12 años, un quiste sebáceo. Me ha ido creciendo este último tiempo, no mucho, pero ha crecido; yo lo he notado”.

Álvaro pensó que el tamaño del bulto había aumentado debido a su proceso de definición corporal cuando retomó su actividad física en el gimnasio, pero efectivamente estaba creciendo.

“Me lo fui a ver dos veces y me lo quiero sacar. Ya no me gusta cómo se ve, está demasiado, demasiado notorio”, sentenció el exchico reality.

Finalmente, Ballero también comentó que había bajado de peso, pero se lo tomó con humor y concluyó: “No quiero llegar a 74 tampoco porque me veo muy cabezón”.

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