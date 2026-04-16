“Se puso celosa porque…”: La confesión de Álvaro Ballero a Pamela Díaz que generó feroz conflicto con su pareja

El empresario confesó que le gustó Pamela Díaz durante mucho tiempo y su relación con María José Reyes peligra.

Este miércoles, Álvaro Ballero lanzó una serie de confesiones a Pamela Díaz, donde reveló que es ella la razón de la única pelea que ha tenido con su actual pareja, María José Reyes.

La comunicadora quedó sorprendida, dado que Ballero confesó haber sentido atracción por “La Fiera” hace años y lo reafirmó en dos ocasiones.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

Ballero, quien ha recibido ofertas para participar en reality shows, confesó que su relación con María José podría tener fecha de caducidad, dado que si acepta, preferiría entrar soltero.

El empresario aseguró que su pareja ponía muchas exigencias para seguir juntos, en caso de que él aceptara entrar a un programa de este formato, y luego agregó: “Pero si se puso celosa porque subí la foto contigo”.

Esto, debido a que, recientemente, Ballero compartió en sus historias de Instagram una fotografía del recuerdo junto a Pamela Díaz que data del año 2008.

“¡Ay!, ¿esa foto del año del níspero?”, preguntó La Fiera, a lo que Álvaro complementó: “La única vez que hemos peleado es por eso (…) Me gustabas ahí”.

En esa misma línea, agregó: “Por eso se enojó, porque le conté”, a lo que Pamela arremetió recordándole que en el tiempo en que se tomaron esa fotografía, él estaba teniendo un acercamiento romántico hacia otra mujer: “Sí, pero me gustabas igual”, reafirmó Ballero.

Finalmente, el empresario concluyó: “Estaba enojada también porque venía para acá” e hizo hincapié en que si decide aceptar un proyecto televisivo que implique encierro, terminará su relación con María José.