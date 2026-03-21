“No vivo de la farándula”: Álvaro Ballero indignado tras dudas sobre veracidad de su relación

El exchico reality se refirió a su nuevo romance y sus verdaderas intenciones con María José Reyes, pese a los rumores de que sería una estrategia para entrar a un programa de entretención.

Álvaro Ballero alzó la voz en su cuenta de Instagram para aclarar los rumores de que su relación amorosa con María José Reyes sería parte de una estrategia para participar en un programa de entretención.

En este sentido, detalló que la oferta de trabajo fue concertada antes de conocer a su actual pareja, sin embargo, su rol sería detrás de cámara, aunque desmintió haber “firmmado contrato”.

Asimismo, se refirió al corto periodo de tiempo que pasó entre que se separó con Ludmila Ksenofontova y empezó un nuevo noviazgo con María José.

La declaración de Ballero por rumores sobre su noviazgo

“Lamentablemente tengo que usar este medio personal para desmentir acusaciones que me afectan tanto a mí como a personas muy importantes en mi vida”, partió diciendo Ballero en un post de redes sociales.

Respecto a la posibilidad de trabajar en un reality show de parejas, añadió: “Quiero aclarar que la invitación a particupar de un programa de telerealidad fue concertada antes de conocer a María José, creer que tengo uan estrategia al estar con ella es al menos un análisis liviano y errático de la situación”.





Detallando que el trabajo sería fuera de las cámaras, comentó: “no vivo de farándula (…) si aparezco constantemente en medios no es porque yo los llame, es porque existe un genuino interés por mi historia, no subo publicaciones pensando que van a ser pauta en medio digitales ni masivos”.

“Si estoy con María José y publico imágenes en mi muro es porque es la persona que hoy me acompaña y con quien me siento feliz de su mano, con ella puedo ser genuinamente yo y sentirme en un profundo amor: seguro, cariñoso, libre”.

Debido a que ha sido juzgado en más de una ocasión por lo rápido que inició un nuevo romance, agregó a modo de cierre: “No me rijo por las generalidades, no tomo decisiones livianamente, si hago algo es con convicción, algo que al parecer pocos practican“.