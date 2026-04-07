Antes y después | Álvaro Ballero mostró sorprendente cambio físico logrado en 10 días

El exchico reality mostró fotografías en su cuenta de Instagram donde mostró los kilos que bajó en un corto periodo de tiempo.

Álvaro Ballero sorprendió nuevamente en sus redes sociales compartiendo detalles de un gran cambio físico.

El comunicador realizó un publicación en su cuenta de Instagram en la que contó que durante las últimas semanas realizó un cambio para concretar una importante baja de peso.

Durante los últimos meses el exchico reality se ha enfocado en el trabajo de su físico y ha ido compartiendo los resultados que ha conseguido con ejercicio y un cambio en su dieta.





En estos últimos días Álvaro Ballero trabajó en un nuevo objetivo y según contó logró “6 kilos menos en diez días”.

Sobre el método que utilizó para concretar su importante pérdida de peso, advirtió que “no soy especialista en el tema ni nada”.

De todas formas realizó un listado de las cosas que le funcionaron durante los últimos días como bajar su ingesta calórica, aumentar el consumo de proteínas, realizar más ejercicio y consumir suplementos alimenticios.

Mira el antes y después de Álvaro Ballero