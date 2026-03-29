“Estaba buscando alguna excusa para subir esta foto”: Álvaro Ballero sorprende con publicación en redes

El ex chico reality compartió una fotografía en sus redes sociales, dando cuenta de lo feliz que es hoy en día.

Las últimas semanas de Álvaro Ballero han sido pura felicidad, así lo ha demostrado el ex chico reality que recientemente abrió su corazón para una nueva relación tras separarse de Ludmila Ksenofontova luego de más de 15 años juntos.

Ahora, en una relación estable con María José Reyes, pareciera ser que la vida de Ballero va viento en popa y hasta sus seguidores de las redes sociales lo han notado.

El motivacional mensaje de Álvaro Ballero

A través de Instagram, el ex chico reality compartió la fotografía casual, la cual se habría tomado durante un paseo por un centro comercial con su pareja.





“La verdad es que estaba buscando alguna excusa para subir esta foto, pero no la encontré. Simplemente me gustó como luzco, y fue una foto casual, me veo contento y la verdad es que estoy muy contento“, escribió Ballero.

Numerosas seguidoras le comentaron lo bien que se ve actualmente. “Hasta sus ojos sonríen”, “que la vida siempre te dé motivos para sonreír así y verte así de relajado, Alvarito” y “el amor lo cura todo”, le escribieron algunas personas.

Cabe destacar que esta es una de las numerosas fotografías que ha estado publicando Álvaro, algunas posando solo, otras con María José o con sus hijos.