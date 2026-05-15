“Fue desestimada”: Revelan nuevos antecedentes tras audiencia de Nano Calderón por presunta agresión en Huechuraba

Calderón fue acusado de agresión en una bencinera en Huechuraba hacia el influencer español, Santiago Peredo, a fines de marzo.

Este jueves, Ariel Wolfenson, abogado de Santiago Peredo, se refirió a la querella que interpuso este último en contra de Nano Calderón por homicidio frustrado, lesiones graves y amenazas.

Todo esto ocurrió a fines de marzo, cuando Peredo acusó a Nano de haberlo agredido al interior de una bencinera en la comuna de Huechuraba con un objeto contundente.





Los nuevos antecedentes tras la querella contra Nano Calderón

La audiencia de formalización ocurrió la semana pasada, sin embargo, en el último capítulo de Modo Cahuin, Wolfenson aseguró que Calderón buscaba sobreseer la causa.

“La solicitud de sobreseimiento pedida por la defensa fue desestimada por parte del tribunal, el cual ordenó proseguir con la investigación por los delitos que corresponden”, explicó el abogado.

Al respecto, Wolfenson agregó: “Esperamos que el Ministerio Público pueda dilucidar qué ocurrió aquel día y formalice la investigación por los delitos que en derecho correspondan”.

Cabe destacar que la raíz de esta polémica surge cuando Nano acusó a Santiago a través de redes sociales, de haber ocupado fotos suyas donde aparecían compras de lujo.

El influencer español se contactó con él y le aseguró que no había usurpado la imagen, explicándole que la recibió de una tercera persona. Días después se dio a conocer la presunta agresión y posterior querella.