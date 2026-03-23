“Pásame una dirección para que nos veamos al tiro”: Nano Calderón protagonizó tenso momento con influencer español

El hijo de Raquel Argandoña acusó a Santiago Peredo de haber robado fotografías suyas para presumir lujos en redes sociales y lo increpó por mensaje.

Durante la tarde de este domingo, Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras haber mantenido un fuerte altercado con un influencer español, cuyo nombre es Santiago Peredo.

El hijo de Raquel Argandoña acusó al influencer de haber robado sus fotos para presumir de compras en tiendas de marcas de lujo e incluso lo increpó por mensaje.





¿Qué pasó con Nano Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, Calderón sentenció: “¿Alguien sabe por qué este h… se roba mis fotos? Pobre h…”.

La publicación de Nano generó que sus seguidores fuesen a comentar el perfil de Santiago, exigiéndole que dejara de robar fotografías.

“Ahora me dicen que se está picando a choro por historias, pero le mandé un mensaje y me bloqueó (…) Ahí quedará en la mesa el picado a Llados (Amadeo Llados, influencer), pero pelao hasta mañana”, indicó Calderón.

Por otro lado, precisó que “no necesito que me manden nada, no se preocupen, jaja, el mundo es chico”.

Luego, Nano compartió las conversaciones que mantuvo con el influencer, quien escribió: “Hermano, buenas tardes, te respondo a ti porque eres, creo, el dueño de la foto”.

Santiago explicó que la fotografía se la había enviado otra persona y él solo la había reposteado: “No sé quién eres, pero por lo que veo, famoso. A mí la gente me la p… pero te lo comento porque creo que la foto era tuya”.

Nano lanzó una lapidaria respuesta: “Hermano tuyo no soy, si eres puro h… subiendo mis fotos para cuentiarte, te voy a dejar arriba de la mesa hasta que me aburra”.

“Da gracias que no te la cobro, porque los h… j… como tú, no tendrían cómo pagarla tampoco (la foto) (…) Pásame una dirección para que nos veamos al tiro y la hacemos corta”, arremetió Calderón.

Finalmente, el hijo de Raquel Argandoña publicó una foto de Santiago en sus historias y escribió: “Oigan, saquen al oompa loompa c… de Louis Vuitton y métanlo de vuelta a la fábrica”, mientras que Peredo no ha vuelto a publicar contenido en sus redes sociales.

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